25 jaar geleden stond Drenthe blank van het water: wat hebben we gedaan om herhaling te voorkomen?

Het is deze week 25 jaar geleden dat Drenthe werd geteisterd door wateroverlast. Er viel zoveel regen dat beken en kanalen uit hun oevers traden. Straten, woningen en bedrijven kwamen onder water te staan. Vooral Meppel en omgeving werd zwaar getroffen. Niet alleen premier Wim Kok, zelfs koningin Beatrix kwam poolshoogte nemen, en bracht een bezoek aan een paar getroffen bedrijven.

In het kassengebied bij Erica en in Coevorden was de situatie zelfs zo ernstig, dat er om militaire bijstand werd gevraagd. Tot grote ergernis van commissaris van de Koningin Relus ter Beek duurde het bijna twaalf uur voordat militairen eindelijk kwamen helpen met het vullen van zandzakken.

Wateroverlast voorkomen

Volgens het kabinet was er sprake van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat zich niet vaker dan een keer in de 125 jaar voordoet. Maar er was meer aan de hand: onze waterhuishouding bleek niet meer op orde. Om toekomstige waterproblemen te voorkomen, sloegen waterschappen de handen ineen. Op verschillende plekken in Drenthe voerden zij maatregelen door die ervoor moeten zorgen dat Drenthe niet nog een keer onderloopt.

Vasthouden, bergen en afvoeren

"Je moet Drenthe als een omgekeerd soepbord zien, waarbij we bovenop het soepbord meer willen vasthouden, middenin het soepbord willen we bergen, en beneden willen we afvoeren", legt Sander Habing van Waterschap Drents Overijsselse Delta uit.

Water vasthouden gebeurt bijvoorbeeld op het Dwingelderveld, door de aanleg van kleine stuwtjes en door verhoging van het landschap. Bij de waterberging Panjerd Veeningen, langs de A28, wordt water tijdelijk geparkeerd. In totaal kan er 1 miljoen kuub water worden opgeslagen. In Zwartsluis is de capaciteit van het gemaal Zedemuden vergroot, om zo nog meer water af te kunnen voeren vanaf Meppel. Dat water komt vanaf Assen en stroomt via Meppel naar het IJsselmeer. Ook op veel andere locaties in Drenthe zijn dergelijke maatregelen getroffen.

Klimaatveranderingen