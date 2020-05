Eis: 26 maanden cel voor overval op hotel in Meppel

Volgens de officier van justitie is een poging tot afpersing bewezen. De Pool was uit op 140 euro, maar maakte uiteindelijk geen geld buit. Hij werd nog dezelfde avond opgepakt. De officier wil ook dat de man 1800 euro aan het slachtoffer en zijn partner betaald.

Klappen met barkruk

Op de avond van 25 december belde de man aan bij het City Hotel in Meppel, dat gesloten was. Omdat de eigenaar hem herkende, de man had er eerder met zijn vriendin geslapen, liet hij de man binnen.

De Pool, die geen Nederlands spreekt, vroeg in het Engels om 140 euro. Volgens het slachtoffer legde de man uit dat hij schulden had en het geld snel moest hebben, omdat hij anders het eind van de avond niet zou halen. Toen de hoteleigenaar uitlegde dat hij niet meer dan 17,50 euro aan contant geld in de zaak had, werd de Poolse man agressief.

Hij begon te dreigen en pakte een pistool. Later bleek dat het geen echt wapen met kogels, maar een gaspistool. Dat wist de hoteleigenaar op dat moment niet. Hij belde snel zijn vriend, die ook in het gebouw was en viel de gewapende overvaller aan. Zijn partner sloeg de Pool drie keer met een barkruk, waarna het wapen viel en de man ervandoor ging.

'Misverstand'

Bij de politie vertelde de Pool dat het om een misverstand ging, dat hij helemaal geen overval wilde plegen en dat de mannen in het hotel hem aanvielen toen hij geld kwam vragen voor zijn toenmalige vriendin, die schulden had. De vrouw is ook verhoord en verklaarde dat juist hijzélf schulden had, omdat hij drugsverslaafd was.

De laatste bekende de Poolse man, maar naar eigen zeggen is hij inmiddels afgekickt tijdens zijn voorarrest. Hij was in tegenstelling tot veel andere gevangenen in deze coronatijd zelf in de rechtbank en werd bijgestaan door een tolk.

De man vertelde ook dat hij het gastpistool had geleend van een vriend omdat hij er vuurwerk mee wilde gaan afschieten met Oud en Nieuw. "Toen ik werd aangevallen met de barkruk, pakte ik het eerst wat ik vond in mijn zak en dat was toevallig dat wapen", zei hij. "Ik heb er niet mee gedreigd. 26 maanden cel hiervoor is van de gekke!" Zijn advocaat vroeg vrijspraak vanwege gebrek aan bewijs.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

