'De hele Hunebed Highway (N34) moet verdubbeld worden'

Er moet een vierbaansweg komen tussen Groningen, Emmen en Enschede. Dat is de wens van Herman Idema van netwerkorganisatie Ondernemend Emmen. Dat leidt volgens hem niet alleen tot meer veiligheid, maar ook tot meer handel.

De N34 loopt van de kop van Drenthe tot aan Hardenberg in Overijssel. Momenteel is alleen het stukje tussen Emmen en Coevorden-Noord een vierbaansweg. Wie verder wil reizen richting het Oosten, rijdt via de N36 eveneens over een tweebaansweg. "De langzaamste bepaalt het tempo op vrijwel het hele traject. Dat moet echt anders. Deze wegen horen tot de onveiligste van Nederland", stelt Idema vast. Ondernemend Emmen denkt dat met meer asfalt gevaarlijke inhaalmanoeuvres kunnen worden teruggedrongen.

Groei en versterking

Belangrijk vindt zij daarnaast dat er een 'comfortabele en vlotte' verbinding wordt gelegd tussen Groningen, Emmen en Enschede. Hij benoemt dat Emmen met de universiteit in Enschede en het UMCG in Groningen tussen twee 'technologische hotspots' in ligt. "En Emmen heeft aardig wat te bieden met de maakindustrie."

"We zien al jaren een steeds verder groeiende economische relatie tussen bedrijven uit Drenthe en Twente", vervolgt hij. "Ook de verbindingen tussen universitaire kenniswerkers en hbo'ers in de drie steden worden steeds intensiever. Maar voor echte economische verbinding, groei en versterking van de gezamenlijke brede welvaart is een goede wegverbinding nodig." De huidige situatie noemt hij een 'tweebaans drama'

De infrastructuur is in de ogen van Ondernemend Emmen helemaal op orde als ook de Nedersaksenlijn is aangelegd. Deze spoorlijn moet in 2026 klaar zijn en loopt van Groningen via Emmen naar Enschede.

Investering terugverdienen

Idema beseft dat het aanleggen van een vierbaansweg honderden miljoenen euro's kost. "Maar het zou goed zijn voor de bedrijvigheid. De staat verdient dat terug omdat er meer btw wordt afgedragen. Je moet kijken naar de terugverdientijd."