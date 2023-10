Provincies smeken Tweede Kamer: houd geld voor OV in stand

De provincie Drenthe roept de Tweede Kamer op om het budget voor openbaar vervoer in stand te houden. Alle provinciebesturen maken samen duidelijk dat ze erg ongerust zijn over de plannen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is van plan de vergoeding voor het vervoeren van studenten met 25 procent te verlagen, wat neerkomt op een bedrag van 200 tot 260 miljoen euro. Donderdagavond stemt de Tweede Kamer over een motie om dit besluit uit te stellen.

'Emotionele rollercoaster'

"Nog niet zo lang geleden waren we met z'n allen heel erg blij dat structureel 300 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor het ov, om de stijging van bedrijfslasten te dempen en het openbaar vervoer te verbeteren. Helaas was die blijdschap van korte duur en zijn we feitelijk weer terug bij 'af'. Als de vergoeding van het ministerie van OCW voor het studentenreisproduct inderdaad met 200 miljoen euro naar beneden gaat, slaat dat een enorme bres in de financiën voor het openbaar vervoer en ontkomen we niet aan prijsverhogingen. De Kamer moet hier iets aan doen."