Enthousiaste badmeesters weer aan de slag in het zwembad

Afgelopen vrijdag ontving zwemschool Hulshof in Echten het goede nieuws dat ze weer open mogen. "Dit is fantastisch! Je hebt natuurlijk een seizoensplanning lopen met momenten waarop kinderen kunnen afzwemmen en dat is allemaal twee maanden vertraagd. Voor de kinderen is het echt een drama geweest", vertelt badmeester Rob Hulshof.

Alles op alles werd gezet om na het goede nieuws meteen de eerste maandag weer lessen te kunnen geven. Samen met zijn dochter staat Hulshof deze week weer langs de rand van het bad. "We willen natuurlijk dat de kinderen na acht weken weer snel en veilig het water in kunnen. Mijn dochter werkt in de beveiliging en kent daardoor alle procedures al. Dat scheelde een hoop."

De Dolfijn in Assen

Bij zwemschool de Dolfijn in Assen openen de deuren aankomende maandag weer. Badmeesters Leon Vlieger en Jeroen Janssen staan letterlijk te popelen om weer aan de slag te kunnen. "We zijn dol en dolblij dat ons protocol werd goedgekeurd en we weer kunnen starten."

Het zijn volgens hen vooral de randzaken om de zwemles heen die veranderen. Zo zijn de kleedkamers maar open voor vier ouders per kleedkamer. De kinderen gaan dus in groepjes van vier naar binnen. Daarnaast is een zwemgroepje nu maximaal acht kinderen.

Om het overzichtelijk te houden worden de zwemlessen ingekort naar een half uur. Wel blijft er drie kwartier staan, zodat er voldoende tijd is om om te kleden en ouders elkaar dus niet tegenkomen. "Het is voor elk zwembad anders", legt Vlieger uit. "Je moet er gewoon goed over nadenken. Zowel over de maatregelen voor in het bad als alles eromheen."

Les vanaf de kant

In Echten is juist gekozen voor een langere les. Kinderen hadden daar doorgaans twee keer in de week zwemles, dat is nu één lange les geworden. "Dan is de tijd tussen de lessen langer, mocht er dan iets zijn, dan hebben de ouders meer tijd om nog contact met ons op te nemen", legt Hulshof uit. Ook heeft de zwemschool deze week in overleg met een ouder al één leerling naar huis moeten sturen, omdat die toch te verkouden bleek.

De zwemschool geeft zo veel mogelijk lesgegeven vanaf de kant. Er is maar één instructeur in een wetsuit in het water. "Vroeger was dit uit den boze," lacht Hulshof, "het was echt zoveel mogelijk in het water dollen met de kids met bijvoorbeeld de matten of met de rubberboot. Maar nu geven we toch zoveel mogelijk les vanaf te kant."

Risico

Maar voor Hulshof die al 50 jaar badmeester is, voelt het tegelijkertijd dubbel. "Het is natuurlijk helemaal super dat we weer open kunnen, maar er is nog wel altijd een gevaar. Met mijn leeftijd val ik wel in de risicogroep. Ik heb daarom een hesje aan met 1,5 meter afstand, in mijn linkerzak een paar handschoentjes en in mijn rechterzak een mondkapje. Mocht ik dan toch in het nauw komen, dan heb ik het bij de hand."