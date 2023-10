Drentse tulpen in Thialf: 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint'

Aan het eind van aankomend schaatsweekend staan de winnaars van het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf met Drentse tulpen in hun handen. Met vriendelijke groeten uit Grolloo.

Voor het derde schaatsseizoen op rij vindt bloembollenverkoper Carlijn Ammerlaan uit Grolloo met haar geliefde tulpen de weg naar de Friese schaatstempel. "Dit is een leuke werkdag, zeker. Ik mag niet klagen", aldus Ammerlaan vanuit Heerenveen. "Vijf keer per seizoen fleuren we de hal op met tulpen."