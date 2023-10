Gesloten Grand Café 't Wapen in Assen wordt kantoorpand

Er komt definitief geen horecabedrijf terug in het onlangs gesloten Grand Café 't Wapen in Assen. Het restaurantgedeelte dat medio juli is gesloten, wordt omgebouwd tot kantoorruimte. Eigenaar Jannes Janssens heeft een vergunning hiervoor aangevraagd bij de gemeente Assen.

Vastgoedbaas Janssens vindt het best zonde, dat het pand nu voor de horeca verloren gaat. Maar dat komt volgens hem door alle problemen waarmee horecabedrijven kampen. "De sector zit in een zware tijd. De horeca komt uit de moeilijke coronajaren, ze krijgen fikse prijsstijgingen voor de kiezen en hoge energiekosten, en er is ook nog te weinig personeel. Je moet het allemaal wel zien te plooien", aldus Janssens.

Geen animo, behalve exclusieve club

Hoewel Janssens het allerliefst een horecabestemming had willen houden voor het pand, "omdat dat qua historie bij 't Wapen past", is hij blij dat er een nieuwe betrouwbare huurder is gevonden in Comfort bv, een bedrijf in personeels- en salarisadministratie. Dat zit nu even verderop aan de Collardslaan, in een ander pand van de vastgoedbaas.

"Er was gewoon geen animo voor deze locatie, om er een restaurant voort te zetten. En dat snap ik ook best. Want er zit al heel wat horeca in de binnenstad, en bovendien is deze plek, met de drukke Collardslaan ertussen, nog altijd wat decentraal ten opzichte van de andere kroegen en restaurants in het Asser centrum. De enige belangstellende uit de branche die zich meldde, wou er een exclusieve club in beginnen. Maar dat leek me niet zo bij Assen passen."

Uiterlijk blijft intact

De benedenverdieping wordt nu omgeturnd in kantoorruimte voor het administratiebedrijf. Dat trekt er vanaf begin volgend jaar in, zo verwacht Janssens. "De meeste horecavoorzieningen zijn er al uit, maar de bar blijft. En ook de uitstraling van de begane grond, met de gordijnen binnen en buiten de markiezen, dat houdt de nieuwe huurder verder intact", vertelt Janssens.

Met de komst van Comfort BV in 't Wapen, is het hernieuwde horeca-avontuur voor het markante pand na vijf jaar alweer voltooid verleden tijd. Ooit was 't Wapen van Drenthe, dat dateert uit 1780, een gerenommeerd logement voor hoge heren uit de regio. Na jaren van verwaarlozing kocht Janssens het op uit een veiling, en volgde een renovatie meer dan een miljoen. In 2018 opende horeca-ondernemer Ronald Obbes er op de begane grond een grand café, op de bovenste verdiepingen kwam kamerverhuur.