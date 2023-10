Verbod op nieuwe zonneparken op landbouw- en natuurgronden

In overleg met provincies, gemeenten en waterschappen heeft het Rijk nieuwe afspraken gemaakt voor de plaatsingsvolgorde van zonnepanelen. Die moeten als eerste op daken en gevels worden geplaatst, maar ook op bijvoorbeeld kassen, industrieterreinen, stortplaatsen en boven parkeerplaatsen. Daarna wordt gekeken naar ongebruikte terreinen in bebouwde gebieden en weer later naar onbenutte terreinen in landelijk gebied.