Bijna alle Drentse basisschoolkinderen gaan naar school

Op de scholen van CKC Drenthe is 96 procent tot 98 procent van de leerlingen aanwezig. Van de 1400 leerlingen op de scholen van Stichting Kits Primair komen twintig leerlingen niet naar school. Jan Scholte Albers van Stichting Talent geeft aan dat 2,5 procent van de leerlingen niet aanwezig is.

"Dit beeld hadden we wel verwacht", vertelt Albert Velthuis van CKC Drenthe. "Maar ik ben pas tevreden als alle kinderen er weer zijn."

Angst, klachten of risicogroep

De redenen van ouders om de kinderen thuis te houden, lopen uiteen. "Soms gaat een kind niet naar school omdat iemand in het gezin klachten heeft", vertelt Zweers Wijnholds van Stichting Bijeen. "Er is ook een groep die het nog niet vertrouwt. Dit zijn vooral ouders die in de medische sector werken en bijvoorbeeld nog onderzoek van het RIVM afwachten." Daarnaast zijn er kinderen die vanwege astma onder de risicogroep vallen of dat het niet duidelijk is of het kind last heeft van hooikoorts of dat het toch coronaverschijnselen zijn. "Maar er zijn ook kinderen waarvan de ouders tot de risicogroep behoren en die hun kind daarom thuishouden", vertelt Koos van Riezen van Stichting Kits Primair.

Volgens Wijnholds bestaat de grootste groep kinderen, die binnen zijn scholenkoepel niet naar school gaan, uit kleuters uit buitenlandse gezinnen. "Angst speelt in deze groep zeker een rol. Terwijl wij deze groep juist zo graag op school willen hebben. Je wil gelijke kansen voor alle kinderen. Ieder kind dat niet naar school gaat, is er één teveel", vertelt Wijnholds.

Thuisonderwijs

Volgens de koepels hebben de directeuren en leerkrachten wel contact met de ouders en de kinderen die thuisblijven. Deze kinderen krijgen thuisonderwijs. Op de scholen van Stichting Kits Primair wordt geen thuisonderwijs meer gegeven. "Wij hebben ouders gevraagd om het schoolwerk voor hun kinderen op te komen halen. Uiteraard hebben de leerkrachten wel contact met deze kinderen", zegt Van Riezen.

Leerkrachten

Over het algemeen zijn veel leerkrachten in Drenthe afgelopen maandag weer aan het werk gegaan, maar er zijn wel verschillen tussen de scholenkoepels. Waar Velthuis aangeeft dat 98 procent van de leerkrachten weer voor de klas staat, laat Van Riezen weten dat ongeveer 10 procent van de leerkrachten thuiszit. "De regels zijn: bij klachten blijf je thuis", vertelt Van Riezen. "Daar houden de mensen zich goed aan. Er zijn ook docenten die zelf onder de risicogroep vallen. Maar ik vind 10 procent wel veel." Wijnholds laat weten dat er op zijn scholen ongeveer 20 tot 25 leerkrachten niet voor de klas staan. "Dat heeft verschillende oorzaken. De een heeft astmatische klachten en de ander heeft een lichte hartaandoening."

Dit betekent echter niet dat de leerkrachten niet aan het werk zijn. "Zij werken vanuit huis en verzorgen bijvoorbeeld het onderwijs op afstand of ondersteunen de leerkrachten op afstand die wel voor de klas staan", zegt Wijnholds. Van Riezen geeft aan dat ze het op dit moment met de leerkrachten die er wel zijn nog net redden. "Maar we moeten volgende week woensdag al wel één klas naar huis sturen. We hopen dat de leerkrachten die nu met lichte klachten thuis zijn volgende week weer aan de slag kunnen."

