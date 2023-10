Joodse stichting schrapt activiteiten in Emmen

De Joodse stichting Emmer Sjoel Sjemmesj heeft besloten haar geplande activiteiten in de voormalige synagoge in Emmen voorlopig te annuleren. Dit om geen onnodige aandacht te trekken en om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.

Dat meldt voorzitter Margot Maynard van de Joodse stichting. Zondag 5 november zou in het pand aan de Julianastraat een lezing plaatsvinden, verzorgd door predikant Menso Rappoldt. "We hebben besloten deze lezing niet door te laten gaan", zegt de voorzitter. "Niet dat het thema een gevoelig onderwerp zou zijn, maar we vinden het op dit moment niet wijs om extra aandacht te vestigen op bezoekers van ons pand."

Verharding in de maatschappij

Rappoldt zou in zijn lezing praten over het boek 'De Kleine Prins' van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupery. Ook een gepland feestelijk moment begin december tijdens het Joodse lichtfeest Hanoeka gaat in het Emmense gebouw niet door, meldt Maynard.

Het besluit heeft volgens haar alles te maken met een bepaalde "verharding" in de samenleving, door de oorlog tussen Israël en Hamas. Op meerdere plekken in het land worden Joodse locaties - met name synagogen en scholen - geconfronteerd met dreiging en daardoor een verhoogd gevoel van onveiligheid. In Groningen werd recent besloten om een stille tocht ter herdenking van Kristallnacht (dit jaar 85 jaar geleden) te annuleren.

'De verhoudingen staan op scherp'

Maynard: "We zien en horen overal om ons heen dat de verhoudingen op scherp staan door de oorlog. Dat vinden we een lastige situatie. Er is voor ons geen directe aanleiding om in Emmen confrontaties te vrezen, maar we nemen liever ook geen risico's." De Joodse stichting heeft de afgelopen tijd contact gehad met de gemeente Emmen en met de politie. "De wijkagent was best bereid om op die zondag van de lezing de omgeving van de synagoge extra in de gaten te houden, maar wij vonden het uiteindelijk beter om de lezing een jaartje door te schuiven."

Een stuk alerter

Bij het synagogemuseum aan de Kerkstraat in Coevorden is men momenteel vooral een stuk alerter, zegt Barend Faddegon namens het museum. "We houden vooralsnog gewoon onze vaste openingstijden aan en tot nu toe is er gelukkig ook nog niets geks gebeurd. Maar we letten wel goed op en registeren het direct als er bijvoorbeeld ineens geschreeuwd zou worden."

Het museum staat, net als de Emmense stichting, in nauw contact met gemeente en politie. "We hebben met elkaar een protocol en instructies doorgesproken, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren bij eventuele calamiteiten. Laten we hopen dat het niet nodig is."

Wel nieuwe stolpersteine in Coevorden, volgende week