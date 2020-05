Vogelgeluiden herkennen: 'Het wordt het steeds leuker'

Het is een aangepaste versie van de cursus die ze in Emmen gaf aan IVN-leden.

Hoe kom je erbij om zo'n cursus te geven?

"Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in vogels. Vanaf mijn jeugd. Ik ben geboren in Friesland en daar was mijn vader altijd al met vogels bezig. Als eierzoeker, dat mocht toen nog, en zo groeide je op met vogels. Daarna is het als hobby een beetje weggezakt, maar toen ik in Emmen ging wonen kwam het weer helemaal terug."

Hoe komt dat?

"Ik hoorde een keer een wulp roepen en dat vond ik zo mooi... en toen ben ik de natuurgidsencursus van het IVN gaan doen en dan rol je van het één in het ander."

En altijd bezig geweest met vogelgeluiden?

"Ja. Ik hou heel veel van muziek, dat heeft er misschien mee te maken. Ik ben nu twintig jaar bezig met vogelgeluiden, ik heb allerlei cursussen gevolgd en dan ga je steeds meer vogels herkennen aan hun zang - dan wordt het steeds leuker. Ik weet de eerste keer nog goed. Iemand zei: 'dat is een vink' en ik dacht 'hoe weet je dat?' Maar dan leer je allerlei ezelsbruggetjes en dan gaat het steeds beter. Je moet wel oefenen. In het voorjaar moet je er echt weer in komen. Zo'n soort als de grasmus, als die terug is uit Afrika en je hoort hem voor het eerst, dan moet je vaak toch even nadenken."

Is het moeilijk?

"D'r zitten hele lastige soorten tussen. Bosrietzanger, rietzanger, dat lijkt toch erg op elkaar. Maar er zijn er ook heel veel heel goed te herkennen. De koekoek kent natuurlijk iedereen, maar de tjiftjaf is bijvoorbeeld ook heel makkelijk. En zo zijn er veel meer."

Heb je ook een favoriet?

"De zanglijster. Dat is een brutaal beest met gevoel voor humor. Die gaat luid zitten zingen boven in een boom zodat iedereen hem kan zien. Jac. P. Thijsse zei dat het net was of een zanglijster zijn kinderen roept: 'Pietje, Pietje, Pietje, Frederiek, Frederiek, Frederiek, kom je nu? Kom je nu? Kom je nu?' Heel mooi."