Herniakliniek Veenhuizen failliet verklaard

De herniakliniek in Veenhuizen is failliet verklaard. De kliniek werd rond 2006 opgericht door orthopedisch chirurg Menno Iprenburg uit Zeijen.

De privékliniek was gespecialiseerd in endoscopische operaties om een hernia of stenose te behandelen en huisde sinds 2010 aan de Hospitaallaan in Veenhuizen. Het voormalige hospitaalcomplex uit 1893, tevens een rijksmonument, werd daarvoor gerenoveerd. De opknapbeurt duurde vier jaar.