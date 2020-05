De temperamentvolle zanglijster: Cursus vogelgeluiden #7

Boukje Toussaint is IVN-natuurgids en geeft cursussen over vogelzang. Speciaal voor ROEG! vertelt ze over een aantal vogels en hun geluiden. Volg je deze serie, dan kan je straks met gemak het gezang van vogels herkennen.

Na de roodborst, spreeuw, winterkoning, duif, koolmees en vink vertelt ze nu meer over het geluid van de zanglijster.

De tranen springen je in de ogen

Tot slot de zanglijster als hekkensluiter van deze serie zangvogels die je kunt horen en zien rondom het huis en in je buurt. Hij is van boven bruin en de buik van de zanglijster is wit met V-vormige bruinzwarte vlekken.

We hebben in Nederland drie lijstersoorten die wat zang betreft voor verwarring kunnen zorgen: De grote lijster, de zanglijster en de merel. Als je de zang van de grote lijster onder de knie wilt krijgen kun je beter begin februari al je oren spitsen en een flinke wandeling langs de bosrand maken. Je hebt dan de meeste kans om de melancholieke zang van deze vogel te horen. Hij zingt in mineur, de tranen springen je in de ogen!

De merel hoor je nu volop zingen. Iedereen kent de zwarte merelman met zijn oranje snavel en geniet van zijn lied. 's Morgens, voordat de zon op gaat, is hij er als eerste bij en in de namiddag begint hij opnieuw uit volle borst, tot de zon ondergaat.

Wat een temperament!

Maar nu die andere lijster: De zanglijster. Wat een temperament heeft deze vogel! Hij zingt dat het een lieve lust is en laat zich daarbij ook nog eens graag bewonderen. Hij zit vaak hoog in een boom en is zo druk met zingen dat hij niet merkt dat je naar hem staat te kijken. In zijn zang vallen vooral de herhalingen op. Jac. P. Thijsse hoorde er namen in: Het lijkt of de zanglijster zijn kinderen roept: 'Pietje, Pietje, Pietje, Frederiek, Frederiek, Frederiek, kom je nu? Kom je nu? Kom je nu?'

Dit ezelsbruggetje spreekt mij persoonlijk erg aan. Mijn vader floot vroeger ook als wij thuis moesten komen. Het hele dorp herkende het motief!

Maar zo doet de zanglijster het:

(Geluidsopname: Joost van Bruggen, www.xeno-canto-org)

De kenmerken van de zang zijn: opgewonden, volle en felle klanken, herhalingen van twee of drie 'lettergrepen', steeds een nieuw motiefje, zelfverzekerd. Ik moet altijd om hem lachen als ik hem hoor. Hij doet zo z'n best! Het lijkt of de vogel ook zelf geen genoeg krijgt van zijn eigen concert. Luister maar:

(Geluidsopname: Jorge Leitão, www.xeno-canto-org)

Geniet van de zanglijster en alle andere vogels om je heen!

Boukje Toussaint