Eis: 20 maanden cel voor online seksueel misbruik 12-jarig meisje

"Hij heeft haar kind-zijn afgepakt. Ze zat nog maar op de basisschool", zei de officier van justitie over het online seksueel misbruiken van een 12-jarig meisje door een 37-jarige man uit Assen. Tegen de man is een celstraf van 20 maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het meisje dacht in februari 2019 dat ze chatte met een 14-jarige Ben. In werkelijkheid was het de toen 32-jarige Assenaar, die als bewijs een foto van een jonge jongen meestuurde. De man haalde haar over om naaktbeelden van zichzelf te sturen en stuurde ook een foto van zijn geslachtsdeel terug.

Gepest op school

De moeder zag veranderingen in het gedrag van haar dochter en besloot in haar telefoon te kijken. Ze stuitte op seksgesprekken en -afbeeldingen en stapte naar de politie. Het meisje was erg verdrietig over deze actie. Ze was verliefd op haar nieuwe vriendje. Ze werd gepest op school en was erg blij met deze aandacht.

Appen in de nacht

De schok was enorm toen het een man van in de dertig bleek te zijn. De Assenaar werd in maart 2019 aangehouden en verhoord. In die zes weken stuurde hij het meisje 21.000 appjes. Die werden steeds dwingender van toon. Uit de telefoongegevens bleek dat de man ook rond middernacht met het kind appte, tot vroeg in de ochtend.

Tijdsverloop

Het gebeurde vaak dat het meisje op school in slaap dommelde. De Assenaar bleek nog eens 30.000 kinderporno-afbeeldingen te bezitten. Die verzamelde hij al vanaf november 2012. Het onderzoek duurde langer dan verwacht. Pas in 2021 was het politieonderzoek gereed. De officier van justitie hield enigszins rekening met het tijdsverloop.

Naast de celstraf eiste de aanklager dat de Assenaar wordt behandeld. "Eventueel een periode klinisch, mocht dat nodig zijn". De dertiger gaf aan dat hij overal aan mee wilde werken. "Ik had dit nooit moeten doen", zei hij over zijn eigen handelen.