Tbs'er ontsnapt uit kliniek in Assen en is al bijna een week zoek

De Limburger zat op de resocialisatie-afdeling van de forensisch psychiatrische kliniek (fpk) aan de Dennenweg in Assen. Hij ontsnapte in 2006 en in 2016 ook al eens uit een tbs-kliniek.

Gewelddadige verkrachting

De ontsnapping van de crimineel wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie. Woordvoerder Elsbeth Kleibeuker: "We willen graag dat hij terugkomt." Hendrik M. kreeg tbs voor het urenlang verkrachten van een jonge vrouw, meldde het AD in 2016. Hij had daarvoor ook al een flink strafblad voor meerdere inbraken, geweldsdelicten en verkrachtingen. Hij zat nu in de fpk in Assen vanwege vermogensdelicten.

Hendrik M. ontsnapte al eerder (Rechten: Politie)

'Niet als gevaarlijk ingeschat'

Hoewel M. in het verleden werd aangeduid als extreem gewelddadig is hij volgens de zegsvrouw nu 'ingeschat op een laag recidive-niveau'. "Hij zat in het laatste deel van zijn behandeling, om terug te keren in de samenleving. Daarom was hij ook op onbegeleid verlof."

Waarom de ontsnapping niet eerder bekend is gemaakt heeft volgens de woordvoerder te maken met de opsporingsmethodes die gebruikt worden. "Opsporing met bekendmaking van een naam en een foto is een heel zware inbreuk op de privacy. Daarom is dat niet wat we als eerste doen. Bovendien speelt hierin mee hoe gevaarlijk de gezochte persoon is."

Eerdere ontsnappingen

Hendrik M. ging er in 2006 ook al eens vandoor. Toen zei de politie dat er weinig aanleiding was voor grote zorgen, en dat hij geen groot gevaar zou vormen. Aan Duitse collega's werd toen juist verteld dat er sprake is van een 'ziekelijk gewelddadig persoon'. Ook in 2016 was hij op de vlucht. Het Openbaar Ministerie verspreidde toen een foto van hem. Toen bestempelden ze hem wél als 'extreem gewelddadig'.

Na zijn ontsnapping in 2016 berooft en mishandelt hij een man van 78, in Den Bosch. Een aantal dagen later werd hij gevonden en aangehouden in het Belgische Visé , vlakbij Maastricht.