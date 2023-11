Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo deel 3: kerk en schapen.

Betoverende luchten

"Tegenwoordig hebben we een prachtig, romantisch beeld van een schaapherder en zijn kudde op de grote heide, in 1883 was dat wezenlijk anders. Het was een hardwerkend beroep, de schaapherder was meestal vrijgezel, hij kon niet koken, de kudde bestond meestal uit schapen van verschillende boeren en 's avonds at hij met boeren mee. Het is geen toeval dat Van Gogh een schaapskudde tegenkwam in Zweeloo, die liepen namelijk overal in Drenthe. Na een uurtje pakt Vincent zijn spullen in en hij besluit de weg terug te volgen richting Zuid-Sleen, terug naar huis. Hij loopt Zweeloo uit richting Veenoord. Terug naar het logement waar hij verblijft bij Hendrik Scholte. Vincent loopt tussen de heidevelden die Zweeloo omgeven. Hij ziet er prachtige lila kleuren en hij krijgt dezelfde gevoelens die de kunstenaars hadden in het door hem zo bewonderde Barbizon bij Parijs. De prachtige, mooie paarse kleuren, de hele mooie luchten erboven die Vincent inspireren tot zijn werk."