Kruising N381 met Hondsrugweg vanaf vandaag op de schop

Er wordt vanaf vandaag tot en met 19 november gewerkt aan de kruising van de N381 en de Hondsrugweg in Emmen. Er wordt nieuw asfalt aangelegd, waardoor automobilisten in die periode mogelijk moeten om rijden.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. Sinds vanochtend 6.00 uur tot en met 12 november 17.00 uur is het gedeelte N381 - Hondsrugweg afgesloten. Het verkeer van of richting de N381 (Frieslandroute) kan via omleidingsborden langs de nieuwe aansluiting N34 (Klijndijk). Al het verkeer vanaf het noorden kan via de Wolfsbergenweg en Boermarkeweg richting Emmen.