Angstige momenten voor hoogbejaarde automobilist

Bij een poging zijn auto te keren op het fietspad, belandde het voertuig bijna in het Noord-Willemskanaal. Hoe de man dit voor elkaar kreeg, is niet bekend.

Doordat er veel verwarring was over de locatie van het ongelukje - de melding was een eenzijdig ongeval bij De Punt- duurde het even voor de hulpdiensten ter plaatse waren. Dat zal de man, die vastzat in de auto, ongetwijfeld angstige momenten hebben opgeleverd. Hij is uiteindelijk door iemand die toevallig langskwam de auto uit geholpen.

Daarna is hij in de ambulance nog nagekeken op verwondingen. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto is door de politie weer helemaal op het droge getrokken.