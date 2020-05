Dennis Telgenkamp blijft bij FC Emmen

FC Emmen stuurde de Wierdenaar voor 1 april geen ontslagbrief, waardoor de oud-keeper van FC Twente, Heracles en Cambuur twee keuzes had: voor 15 mei een ontslagbrief indienen (en dus uit te kijken naar een nieuwe club of om opnieuw met Emmen om tafel te gaan voor een nieuw contract) of doorgaan onder dezelfde voorrwaarden. En dat laatste is het dus geworden.

"Er speelde wel wat", laat Telgenkamp weten. "Maar vooral door de coronacrisis werd dat allemaal een beetje vager." In de winterstop, op het trainingskamp in Spanje, zei hij graag nog eens een avontuur te willen aangaan. "Maar dan moet het vooral voor mijn kinderen ook goed zijn. Een land als Australië, Amerika of Canada lijkt me heel mooi." Voorlopig blijft het avontuur dus Drenthe. Dichtbij huis, maar wel bij een club waar zijn hart ligt. "Ik heb het nog steeds heel erg naar mijn zin in Emmen en het afgelopen seizoen smaakt absoluut naar meer." Telgenkamp speelde tot nu toe 148 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Drentse club.

Speler van het jaar

Overigens werd Telgenkamp door de bezoekers aan deze website gekozen tot 'Speler van het jaar' bij FC Emmen. De doelman bleef in het klassement Glenn Bijl en Sergio Peña voor.