Tweede Kamer steekt stokje voor ov-bezuiniging: 'Stap in de goede richting'

De bezuiniging op gratis openbaar vervoer voor studenten staat op losse schroeven. Een Tweede Kamermeerderheid heeft minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap teruggefloten. Provinciebestuurder Henk Jumelet (CDA) is optimistisch, maar rekent zich nog niet rijk.

Bijna alle fracties stemden gisteren in met een voorstel van CDA'er Harmen Krul om het besluit voor de ov-bezuiniging voorlopig uit te stellen. "De motie is aangenomen, maar het kabinet moet 'm nog uitvoeren", benadrukt Jumelet. "Dit is een stap in de goede richting, maar van tafel is het nog niet. Studenten hebben nog steeds geen duidelijkheid over hun ov-kaart."

Honderden miljoenen

Het kabinet wil de vergoeding voor het vervoeren van studenten met 25 procent verlagen, wat neerkomt op een bedrag van 200 tot 260 miljoen euro. Een nieuwe mokerslag voor het ov, vreest Jumelet. Zijn collega in Zuid-Holland, gedeputeerde Frederik Zevenbergen, sprak zelfs van "een emotionele rollercoaster".

Het demissionaire kabinet trok onlangs 300 miljoen euro uit om het regionale openbaar vervoer juist te steunen. Dat botst met het voornemen om nu het mes in de uitgaven te zetten, onderstreept de CDA-bestuurder. "Dat is eigenlijk niet te rijmen. Je zegt extra geld vrij te maken om het ov-kaartje niet duurder te maken, maar aan de andere kant zegt een minister weer te korten op de studentenkaart."

Het ministerie stelt de hoogte van de vergoeding voor studentenvervoer eens in de drie jaar vast op basis van het aantal gereisde kilometers. Volgens de bezwaarmakers is de laatste registratie vertekend vanwege naweeën van de coronacrisis, waarin veel minder reizigers de bus of trein pakten.

'Hoop dat het gezonde verstand zegeviert'