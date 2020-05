Soap voorbij: eindelijk woningen voor starters in Grolloo

De raad van Aa en Hunze stemde gisteravond in met het bestemmingsplan Lienstukken-Zuid, dat het uitbreidingswijkje mogelijk maakt. Maar helemaal van harte gaat het niet. Want de zes starters- en vier vrije sectorwoningen komen aan de zuidkant van Grolloo. Dat is juist op de rand van de es. En dat blijft een gevoelige locatie.

Landschappelijke inpassing

Zo vindt de Natuur- en Milieufederatie Drenthe dat daar helemaal niet gebouwd mag worden. Ze is bang voor verdere aantasting van de dorpses. En ook de provincie Drenthe dacht er aanvankelijk zo over. Die wilde eerst dan ook niet meewerken, omdat het esdorpenlandschap zo naar de knoppen zou gaan. Maar het college van Aa en Hunze hield voet bij stuk. Na een inpassingsplan van landschapsarchitectenbureau Hollema, kwam er toch provinciale instemming.

Een raadsmeerderheid staat achter het uitbreidingsplan in Grolloo, want in het dorp zitten ze, met name starters, al jaren op bouwmogelijkheden te wachten. Zo is ook de Vereniging Dorpsbelangen Grolloo en Omstreken (VDGO) blij met het plan. Volgens de belangenclub is er al zo lang behoefte aan starterswoningen, dat ze hoopt 'dat de spade zo snel mogelijk in de grond inkan'.

Dorpsbelangen blij

Maar ondanks het enthousiasme van Dorpsbelangen, blijft het voor partijen als PvdA, GroenLinks en D66 flink slikken, de huizenbouw op de Grolloër es. Zij zien ook wel in dat starterswoningen van belang zijn voor de vitaliteit van een klein dorp, zodat ook jongelui in het dorp kunnen blijven wonen. Maar dat het per se op die waardevolle plek moet, dat hadden zij veel liever anders gehad.

De PvdA houdt zelfs haar hart vast. Zo ziet PvdA'er Henk Santes het er wel van komen dat acht protesterende buurtbewoners doorgaan met procederen. "Want ook al stemt een raadsmeerderheid er nu mee in, de tegenstanders kunnen altijd nog naar de Raad van State. En dan zal het nog weer langer wachten zijn."

Vertrouwen

Wethouder Henk Heijerman is niet bang voor de bezwaren. "Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Uitbreiding van dorpen aan de rand, zeker in ons mooie Aa en Hunze, ligt altijd gevoelig. Er is veel gesteggeld over de landschappelijke afronding aan de zuidkant, maar dat is gelukt met een mooie natuurlijke overgang, dankzij Hollema."

Niet bouwen voor leegstand

Ook is Heijerman niet bang dat in Grolloo, door Stoffers Bouwbedrijf uit Ekehaar, straks gebouwd wordt voor leegstand. GroenLinks vreest dat wel. Zo is er er geen actuele woonvisie meer. En volgens het laatste woningbehoefteonderzoek uit 2016 zou in Grolloo 'slechts' behoefte zijn aan vier tot hooguit tien woningen.

Maar aan bouwplannen de laatste tijd geen gebrek, volgens GroenLinks. Vlakbij het dorpshuis staan tien nieuwe zorgwoningen op stapel, en aan de Vredenheimseweg komen er ook een paar nieuwe woningen bij. "Veel meer dan de behoefte", aldus GroenLinks-voorman Lukas Koops. Volgens wethouder Heijerman is er belangstelling genoeg, "zeker in zo'n mooie gemeente als Aa en Hunze waar men graag woont."

Lees ook: