Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wat is het 's avonds al vroeg donker, hè? Zaterdagavond moet het nog iets donkerder worden dan normaal, want het is de Nacht van de Nacht. In Drenthe worden op verschillende plekken activiteiten gehouden. Ga op nachtexcursie op het Noordsche Veld in Norg, beleef het duister in een fluisterboot op het Leekstermeer, ga op een avontuurlijke wandeltocht door het Asserbos (erg leuk met kinderen) of ga sterrenkijken of -luisteren bij CAMRAS in Dwingeloo. Maar je kunt ook een wandeling met streekverhalen in het Drents maken of naar een onderduikhol in Nieuwlande. Nieuwsgierig wat er allemaal te doen is? Hier vind je het complete aanbod