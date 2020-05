Veilig winkelen in Assen met gastdames en looproutes vanwege corona

In de Oudestraat in Assen komen zaterdag straatstickers voor een veilige looproute en gastdames (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

In Assen doet binnenstadsvereniging Vaart in Assen (ViA) morgen een proef met veilig winkelen in coronatijd. In twee drukke winkelstraten komen stickers op de grond die de gewenste looproute aangeven. En gastdames gaan het winkelend publiek erop wijzen dat iedereen voldoende afstand van elkaar moet houden.

Volgens binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan gaat het bij deze aanpak vooral om een 'bewustwordingscampagne', die uiteindelijk moet zorgen voor een veilige binnenstad.

Drukker in de stad

"We merken toch dat het vooral op de zaterdag weer wat drukker wordt in de stad. Dat is natuurlijk mooi voor de winkeliers in deze moeilijke tijden. Maar we willen graag dat iedereen ook veilig bij ons winkelt. Dat wil zeggen hygiënisch en op veilige afstand, om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen."

De proef wordt morgen eerst in de Oudestraat en het Mercuriusplein gehouden. Het is de tweede stap van ViA om de binnenstad van Assen coronaproof te maken. Twee weken geleden werden al vier mobiele handenwas-units in het centrum neergezet. Die worden volgens Vosjan veel gebruikt.

Rechts aanhouden

De straatstickers in beide teststraten geven aan dat het winkelend publiek rechts moet aanhouden en voldoende ruimte moet geven. De gastdames zijn er zaterdag om bezoekers hierin te begeleiden.

"Met deze bewustwordingscampagne willen we loopstromen zoveel mogelijk scheiden en ruimte voor elkaar creëren. We hebben gelukkig de ruimte in onze binnenstad, dat komt nu ook goed van pas", zegt Vosjan. Ook kijkt ViA of reclameborden van winkeliers in het midden van de straat gezet kunnen worden, om zo de looproutes beter van elkaar te scheiden.

Meer winkelstraten

Als de test goed uitpakt, komt in meer winkelstraten in de Asser binnenstad zo'n looprouteaanduiding. Maar het is volgens Vosjan niet de bedoeling dat er elke zaterdag in alle winkelstraten ook gastdames staan. "Daar hebben we domweg geen mensen voor. Morgen zetten we de gastvrouwen in, om eventueel wat extra uitleg te geven, over wat de bedoeling is, en waarom."

Lokale ondernemers zijn blij met de tweede stap in de anderhalvemetermaatschappij. "Ik vind het een goed signaal naar buiten toe, dat je veilig onze binnenstad in kunt komen", aldus Martin Speelman van een hardloopwinkel in het Mercuriuscentrum.

Ander route fietsers en auto's

ViA verwacht dat het na 1 juni zeker drukker zal worden in de stad, omdat terrassen dan weer open gaan en culturele instellingen als het Drents Museum en DNK de deur weer openen. De horeca-afdeling Assen en de gemeente hebben al overleg over extra terrasruimte, om veilig alle gasten te ontvangen.

Volgens Vosjan wordt ook gekeken hoe die grotere bezoekersstroom veilig verwerkt kan worden. En in hoeverre voetgangers daarin meer ruimte moeten krijgen. "Bijvoorbeeld door routes voor fietsers en autoverkeer in de binnenstad anders te regelen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden samen met de gemeente", aldus Vosjan.

