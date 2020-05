Zilveren Anjer voor Radio Drenthe-presentator Albert Haar

Hij kreeg van commissaris van de Koning Jetta Klijnsma vanochtend namens prinses Beatrix een bos bloemen en een persoonlijke brief. In verband met de coronacrisis is de uitreiking van het echt speldje uitgesteld tot het voorjaar van 2021.

Drentse muziekcultuur

Haar krijgt de Zilveren Anjer omdat hij 'ontzettend veel in gang zet' op cultureel gebied in Drenthe. Hij was een van de initiatiefnemers van de culturele talkshow De Literaire Hemel in café De Amer in Amen. Ook was Haar medeoprichter en conservator van het C+B Museum, gewijd aan Cuby & the Blizzards. Met zanger Harry Muskee presenteerde hij op radio Drenthe het bluesprogramma Harry's Blues. Na de dood van Muskee is Haar het programma tot op heden in zijn eentje blijven presenteren. Haar is ook voormalig programmaleider van TV Drenthe.

"Zijn betekenis voor de Drentse cultuur is groot en zijn verbindende kracht maakt hem van onschatbare waarde voor de Drentse samenleving", schrijft het Cultuurfonds.

Vrijwilligersprijs

Het Prins Bernhard Cultuurfonds reikt elk jaar de Zilveren Anjer uit aan drie vrijwilligers die zich bijzonder inzetten voor cultuur of natuur in Nederland. De Anjer werd in Drenthe voor het laatst uitgereikt in 2005 aan het echtpaar Van Groeningen, initiatiefnemers van museum De Buitenplaats in Eelde.