Opnieuw ongeval op rotonde De Haar, gemeente Assen gaat asfalt verruwen

Veel weggebruikers in Assen kennen hem wel, de spekgladde rotonde aan de Haarweg bij de afrit van de A28. Afgelopen dinsdag ging het opnieuw mis. Een 21-jarige motorrijder gleed onderuit op het asfalt en raakte zwaargewond. Om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen, wil de gemeente Assen binnenkort het wegdek verruwen.

Een woordvoerder geeft aan dat Assen de situatie op de rotonde nauwlettend in de gaten houdt. "Cijfers van het aantal ongevallen hebben we niet, maar we meten regelmatig de stroefheid van het asfalt. In september hebben we dat opnieuw gedaan en toen bleek inderdaad dat het asfalt niet ruw genoeg was. Ook keken we of er olie op het wegdek lag, maar dat bleek niet het geval te zijn", zegt hij.

'IJsbaan'

De oorzaak van de slijtage is niet bekend, maar de gemeente houdt er wel vermoedens op na: "We moeten niet vergeten dat er veel verkeer via deze rotonde Assen binnenkomt, dus het is goed mogelijk dat het asfalt daardoor sneller slijt."

"Nederland hanteert daarnaast heel lage normen voor de stroefheid van asfalt", zegt de woordvoerder. "Als een weg niet meer door een keuring heen komt, kan je wel stellen dat hij spekglad is. Echt een ijsbaan dus. Voor ons reden om nu rotonde De Haar aan te pakken."

Eerdere maatregelen

Het is niet de eerste keer dat de rotonde bij De Haar aangepakt wordt. In 2018 werd het asfalt ook al verruwd. Een gemeentelijke woordvoerder gaf destijds bij Assen Stad Nieuws aan dat de vele ongevallen niet direct zijn toe te schrijven aan de gladheid van het asfalt. "Op rijbanen van rotondes hangt de verharding in de richting van de berm. Wanneer het dan regent of vuil op de weg is, kan dat leiden tot slippartijen. Het kan ook zijn dat verkeer vanaf de A28 met hogere snelheid de rotonde oprijdt."

In 2020 werd de rotonde opnieuw onder handen genomen. De gemeente koos ervoor een bypass aan te leggen. Dit is een rijbaan die geen onderdeel uitmaakt van de rotonde. Verkeer dat vanaf de snelweg Assen binnenrijdt, kan zo om de rotonde heenrijden.

De laatste maatregel dateert van april dit jaar. Toen plaatste Assen een waarschuwingsbord voor gladheid op de rotonde.

Slachtoffer weer thuis

De motorrijder die afgelopen dinsdag zwaargewond raakte, is inmiddels weer uit het ziekenhuis en heeft geen blijvende schade overgehouden aan de val. Volgens ooggetuigen verloor hij bij het verlaten van de rotonde de macht over het stuur en kwam hij daarna ten val. Ze verklaren daarnaast dat er ogenschijnlijk geen sprake van roekeloos rijgedrag was.

"Eens in de week rijd ik over de rotonde naar mijn werk", laat de gewonde man schriftelijk aan RTV Drenthe weten. "Normaal gesproken ga ik over de bypass. Die is enigszins recht, waardoor ik niet eerder gladheid ervaren heb. Het was de eerste keer dat ik deze baan nam en meteen ging het mis. Het hielp ook niet mee dat het vochtig was. Ik hoop dat het ongeluk wel iets in gang heeft gezet", besluit hij.