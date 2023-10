Coevorden wil een fietssnelweg naar Emmen

Voor het gedeelte tussen Coevorden en Emmen is een route uitgestippeld, langs het treinspoor via Dalen, Veenoord en Nieuw-Amsterdam. Het brede fietspad moet zo rechtstreeks mogelijk aangelegd worden. Op die route hebben de fietsers bovendien zo veel mogelijk voorrang op autoverkeer, is de bedoeling.

Alternatief voor de auto

'Nog veel onzekerheden'

De gemeente Coevorden wil de route die nu is voorgespeld de komende maanden verder onderzoeken. "Want er zijn nog veel onzekerheden en we willen een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van de uitvoering", meldt het college van Coevorden in een brief aan de gemeenteraad. Wanneer de fietssnelweg er ook echt ligt, hangt van dat onderzoek af. Wel is duidelijk dat de route vanwege de lengte niet in één keer kan worden aangelegd, maar in delen.