'Voortvluchtige tbs'er had voorwaardelijke beëindiging van behandeling'

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de FPA worden patiënten behandeld die voorbereid worden op een terugkeer in de maatschappij. Van deze mensen wordt het recidive-risico dusdanig laag ingeschat, dat ze ook buiten de instelling mogen komen. "Dit is iets anders dan een forensisch-psychiatrisch centrum (FPC) of forensisch-psychiatrische kliniek (FPK)." Doorgaans hebben de patiënten op de FPA eerst een behandeling in de FPK gehad.

Vanwege het coronavirus waren alle begeleide en onbegeleide verloven ingetrokken voor de FPC's en FPK's. Maar dat geldt niet voor de FPA. "Dat is een heel andere afdeling", legt de woordvoerder uit. "Daar kunnen ook reguliere GGZ-patiënten zitten. Het gaat niet alleen om mensen die er door justitie zijn geplaatst. De mensen op de FPA hebben veel meer vrijheden."

Recidivegevaar?

Hendrik M. had ook zulke vrijheden. Wel zijn daar altijd afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld over tijdstippen waarop iemand terug moet zijn. De Limburger was vrijdag 8 mei naar een winkel gegaan en keerde daarna niet terug. Over waarom het bijna een week duurde voordat dit bekend werd, kan het ministerie van Justitie en Veiligheid niets zeggen. "Zoiets maken wij niet zelf bekend, dat is aan het Openbaar Ministerie en de politie." Volgens het ministerie heeft dat onder meer te maken met het recidivegevaar. "Ik heb gezien dat het recidiverisico voor verkrachting - zijn ernstigste delict - op laag wordt ingeschat."

M. heeft in de loop der jaren een flink strafblad opgebouwd. Zo is hij onder meer veroordeeld voor inbraken, geweldsdelicten en verkrachtingen. Hij kreeg tbs voor de urenlange verkrachting van een vrouw. In 2006 en 2016 ging hij er ook al eens vandoor. Vier jaar geleden werd hij nog als 'extreem gewelddadig' gezien. Tijdens de paar dagen dat hij op de vlucht was, mishandelde hij een bejaarde man. M. zat nu in behandeling voor vermogensdelicten.

Consequenties

De vlucht van Hendrik M. kan ook consequenties voor hem hebben. Mogelijk wordt zijn tbs-maatregel verlengd. "De rechter gaat dan opnieuw bekijken wat er moet gebeuren." Voor de opsporing van M. is het gespecialiseerde FastNL-team van de politie en het OM ingezet.

