Zware nacht voor mountainbiker Bekkenk: 'Het ijs stond in zijn bidon'

"Het was ontzettend koud vannacht. Het ijs stond in z'n bidon", zegt teammanager Martin Schuttert van het KMC-mountainbiketeam. Hij volgt Bekkenk tijdens zijn tocht op de voet met z'n camper.

Na de middag op 500 kilometerpunt

"Op een gegeven moment vertrouwde hij zichzelf niet helemaal meer. Hij was bang dat hij misschien onverwacht zou moeten slapen en dat is met deze kou niet handig. Daarom hebben we toen een extra verzorgingsmoment ingelast. Hij heeft bij de Kibbekoele in Noord-Sleen twee uurtjes geslapen", zegt Schuttert. "Ik heb tegen hem gezegd: je kan beter nu rust nemen zodat het draadje niet echt knapt."

Bekkenk rijdt drie bestaande mountainbikeroutes in Drenthe achter elkaar. "Hij heeft inmiddels de Bartje 200 en de Drenthe 200 erop zitten. Hij is nu bezig aan de hunebedden 350. Dat is een tocht langs alle Drentse hunebedden. Net na de middag zal hij het 500 kilometerpunt bereiken", zegt Schuttert

Mulle zandstroken

"Ook de droogte van de laatste tijd maakt het zwaar. Hij heeft al wat mulle zandstroken moeten verteren. Nu fietst hij overigens weer lekker door, want ik heb hem al twee keer gemist. Dat is een goed teken", besluit Schuttert lachend. Komende nacht, waarschijnlijk in de vroege ochtend, hoopt Bekkenk in Dwingeloo te finishen.

Het is niet voor het eerst dat de renner uit Alkmaar grote afstanden rijdt. Zo won hij al drie keer de 35ONE in Zuid-Afrika en was hij de sterkste tijdens The Munga. Dat is een wedstrijd in Zuid-Afrika over 1075 kilometer. Hij deed er toen 'slechts' 50 uur en 30 minuten over.

