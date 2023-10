Van Mongolië naar Hoogeveen: schaaktalent wil wereldtop bereiken

'Elke dag leer je iets nieuws'

Veel nationaliteiten komen naar Hoogeveen om een flink potje te schaken. En daar is de organisatie maar al te blij mee. Het draagt namelijk bij aan de bekendheid van het toernooi. "Het Hoogeveen schaaktoernooi staat op de internationale kalender. De Mongoolse speler was op een toernooi in Italië, daar wordt dan misschien ook wel gepraat, van: oh het toernooi in Hoogeveen gaat zo beginnen. We zijn zeer tevreden met de opzet dit jaar."

Erdenebayar schaakt al sinds haar vierde. "Mijn zus was lid van de schaakclub, maar ze vond het niks en ging tennissen. Toen heb ik haar plekje overgenomen. Ik vind het een geweldige sport, omdat je nooit stopt met leren. De mogelijkheden tijdens het schaken zijn ontelbaar. Elke dag leer ik wat nieuws en ontwikkel ik mijn vaardigheden."

Tussenjaar

Een carrière in de schaakwereld is niet voor iedereen weggelegd, je moet er veel tijd voor vrijmaken. "Soms oefen je wel acht uur op een dag", gaat de schaakster verder.

En voor een jong iemand als de Mongoolse is het ook lastig te combineren met school. "De middelbare school heb ik afgerond. Op dit moment heb ik een tussenjaar, waarbij ik me volledig focus op het schaken. Mijn moeder reist met me mee door Europa."

Maar ze heeft grotere plannen. Volgend jaar wil ze wiskunde gaan studeren of beginnen met de opleiding tot programmeur. "Ik hou erg van computeren en wiskunde", lacht ze.

Wereldkampioen

In het schaken is er een aantal titels dat je kunt veroveren. Grootmeester is het hoogst haalbare, maar onder schakers worden mensen die nog beter zijn ook wel super-grootmeesters genoemd. Daar zijn er niet veel van, maar van één is Erdenebayar groot fan. "Magnus Carlsen. De wereldkampioen uit Noorwegen. Over een aantal jaar hoop ik op dat niveau te zitten."