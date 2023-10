Vrouw (39) opgepakt voor mogelijke steekpartij Beilen

De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar het neersteken van een man, die gewond werd gevonden in een woning in Beilen. Het gaat om een 39-jarige vrouw die gisteren in Westerbork werd gearresteerd. Ook zij komt uit Beilen.

Het slachtoffer werd in de nacht van woensdag op donderdag gevonden in een woning aan de Molenstraat. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.