Tienduizenden euro's per Indonesische zorgstudent, hoogleraar wil dat overheid verantwoordelijkheid neemt

Zorginstellingen hebben per Indonesische verpleegkundige 50.000 euro moeten betalen. Dat geld ging naar bemiddelingsbureau Yomema en de opleider Avans+. Een klein deel ging naar verpleegkundigen zelf.

Dat meldt EenVandaag in een derde en voorlopig laatste publicatie over misstanden bij de inzet van Indonesische zorgstudenten. Een deel van die groep volgt via Yomema een werk-leertraject bij Zorggroep Drenthe. Een woordvoerder laat weten dat Zorggroep Drenthe geen 50.000 euro heeft betaald aan bemiddelingskosten.

'Ordinair cashen'

Dat er gekeken wordt naar buitenlandse verpleegkundigen is op zich niet gek, aangezien er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek de komende jaren 135.000 euro mensen nodig zijn. Omdat het lastig kan zijn zelf personeel te werven, maken instellingen soms ook gebruik van bemiddelingsbureaus. Volgens EenVandaag hebben zulke partijen "een grote machtspositie" vanwege de tekorten. "Zorginstellingen betalen grof geld voor medewerkers."

SP-leider Lilian Marijnissen noemt het "ordinair cashen over de rug van kwetsbare mensen uit Indonesië". Ook hoogleraar migratierecht Tesseltje de Lange van de Radboud Universiteit zet vraagtekens bij het werven van personeel in het buitenland. Zij vindt dat de overheid veel meer verantwoordelijkheid moet nemen en ervoor moet zorgen dat bedrijven zich aan de regels houden.

De woordvoerder van Zorggroep Drenthe zegt dat de instelling van tevoren goede berekeningen heeft gemaakt. "Mevrouw Marijnissen is vrij om aan te geven wat zij ervan vindt. Voorafgaand aan het traject hebben wij gekeken naar het totale kostenplaatje en dat doorgerekend. De uitkomst van deze doorrekening is voor ons geen aanleiding geweest om niet met het traject te starten."

'Kat in het nauw maakt rare sprongen'

Tegelijkertijd begrijpt de hoogleraar dat instellingen zoals Zorggroep Drenthe gebruikmaken van bemiddelingsbedrijven. Juist vanwege de grote personeelstekorten. "Een kat in het nauw maakt rare sprongen, zeker als het allemaal gewoon kan", zegt ze tegen EenVandaag. Ze roept de overheid op regels te verduidelijken en te versimpelen. Ook wil ze dat een bedrijf niet zomaar personeel uit het buitenland mag halen. "Een oplossing zou zijn dat de overheid een aantal bedrijven aanwijst dat zich hierover ontfermt, en niet meer elk bedrijf z'n gang laat gaan."

Zorggroep Drenthe laat weten dat de gang naar bemiddelingsbureaus logisch is. "Vanwege de krapte op de zorgarbeidsmarkt en het meer dan gemiddelde hoge ziekteverzuim in de zorg, ontkomen vele ouderenzorgorganisaties er niet aan om personeel in te huren via bemiddelingsbureaus. Dat is voor Zorggroep Drenthe niet anders."

Onrust

De onrust onder zorgstudenten bij Zorggroep Drenthe kwam afgelopen zomer via RTV Drenthe aan het licht. De Indonesiërs beklaagden zich erover dat ze zes dagen per week moesten werken, gebroken diensten draaiden en amper stagebegeleiding kregen. EenVandaag meldde eerder deze week dat studenten een wurgcontract moesten tekenen bij Yomema. Als zij hun studie vroegtijdig zouden afbreken, zouden ze een boete van 9.200 euro moeten betalen. Dat staat gelijk aan drie jaarsalarissen in Indonesië. Ook zijn de studenten niet volgens de regels ondergebracht in Drenthe. Yomema diende bij het ministerie namens de studenten formulieren in, die de studenten zelf nooit hadden gezien.

Zorggroep Drenthe liet gisteren weten niet op de hoogte te zijn van de wurgcontracten, evenals het sjoemelen met aanvragen. "Als wij hiervan tijdig op de hoogte waren geweest had dit zeker tot kritische vragen geleid van onze kant", zei een woordvoerder. Dit weekend werd bekend dat tien verpleegkundigen ontslag hebben genomen.