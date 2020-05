Twee nieuwe coronadoden in Drenthe

Het aantal doden in Drenthe door het coronavirus is met twee gestegen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In onze provincie zijn in totaal nu 40 mensen overleden aan de gevolgen van covid-19.

Een dag eerder stond het officiële dodental in Drenthe op 38. De cijfers zijn niet helemaal actueel, omdat overlijdens en opnames soms pas na een paar dagen worden doorgegeven aan het RIVM. De nieuwe sterfgevallen deden zich voor in de gemeente De Wolden en de gemeente Hoogeveen. Het aantal gemelde besmettingen in Drenthe is met een gestegen en staat nu op 498. Het aantal ziekenhuisopnames is met 116 hetzelfde gebleven.

Landelijk

Landelijk zijn er 53 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. In totaal staat het officiële dodental door de corona-epidemie in Nederland nu op 5.643.

Het werkelijke aantal overledenen is hoger, want mensen die symptomen hebben worden lang niet altijd getest. Daarnaast zit er ook in de landelijke cijfers vertraging.