Wintertijd: zondag een uur langer (uit)slapen

Aanstaande zondag 29 oktober is het weer zover: de klok gaat om 3.00 uur een uur achteruit.

Goed nieuws dus voor diegenen die graag op zondag willen en kunnen uitslapen.

Waarom moet dit ook alweer?

Veel andere Europese landen hebben de zomertijd ingevoerd om energie te besparen. De Nederlandse overheid voerde de zomertijd in 1977 in zodat Nederland dezelfde tijd had als de buurlanden. Sinds 1980 is dit Europees geregeld. Aan iedere zomer komt echter een einde en dat brengt ons in oktober weer tot het verzetten van de klok.

Europees Parlement al eerder akkoord met afschaffing

In 2019 heeft het Europees Parlement groen licht gegeven voor de afschaffing van de zomer- en wintertijd. Waarom we dan alsnog de klok moeten verzetten?

EU landen moeten aangeven welke tijd zij dan standaard willen hanteren, de zomertijd of de wintertijd. Die duidelijkheid is er, jaren later, nog niet.

Dag zomertijd, hallo autoschades!

Autoverzekeraar Univé uit Assen verwacht een toename van het aantal schades na de overgang van zomer naar wintertijd. "Mensen moeten er weer aan wennen dat het eerder donker wordt. En dat zien we terug in onze claimcijfers", aldus Marco Nanne, directeur Univé Schade.

De basis voor deze waarschuwing vindt Univé in de analyse van haar schadeclaims van de afgelopen tien jaar.

In deze periode werden per jaar gemiddeld 72,1 WA-claims ingediend als gevolg van ongelukken op de eerste maandag na ingang van de wintertijd. Een aantal dat op de maandag ervoor- de laatste in zomertijd- 63,7 bedraagt. Een stijging van 13%.