Oekraïense vluchtelingen in Coevorden verhuizen naar een woonwijk

Inwoners van de wijk Lootuinen in Coevorden krijgen binnenkort nieuwe buren. In een voormalig pand van zorgorganisatie Cosis vinden de komende maand 65 Oekraïense vluchtelingen een veilig heenkomen. Het gebouw kwam recent leeg te staan, en dat kwam de gemeente Coevorden heel goed uit. "Dit is een prima alternatief."

Dat vertelt André Kolk, projectleider vluchtelingenopvang namens de gemeente Coevorden. Het alternatief komt volgens hem op een heel goed moment. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, richtte de gemeente op stel en sprong een tijdelijke noodopvang in. "We hebben toen vanwege de snelheid gekozen voor een beschikbare locatie bij de nieuwbouwwijk Ossehaar. Benodigde kabels in de grond lagen er al."

Gemeente wil noodopvang Ossehaar afbreken

Die noodopvang wil de gemeente afbreken, nu nieuwe woningbouwplannen in Ossehaar concreter worden. Er ligt een plan voor de nieuwbouw van tachtig huizen en de gemeente wil geen vertraging voor dit nieuwbouwproject. "Dus moeten de vluchtelingen verhuizen." Voor een deel van de 125 Oekraïners uit Ossehaar was recent al een nieuw onderkomen gevonden op het voormalige vakantiepark De Wolfskuylen tussen Gees en Zwinderen. "En met deze nieuwe plek in Coevorden erbij, kunnen we nu uit de voeten. We hebben hier voldoende ruimte voor de noodopvang."

Minder privacy voor de vluchtelingen

Dat het om noodopvang gaat, is duidelijk. In de voormalige zorglocatie aan de Commissaris Gaarlandtlaan woonden tot voor kort 24 mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Daarvoor in de plaats komen nu 65 vluchtelingen, waarmee er dus veel meer mensen komen wonen. "In verschillende kamers hebben we nu twee stapelbedden geplaatst. Waar eerder een bewoner van Cosis woonde, leeft straks bijvoorbeeld een gezin van vier personen. We snappen dat op deze plek de privacy voor de Oekraïners iets minder zal zijn dan in de units in Ossehaar. Daar staat tegenover dat we hier wel goede gemeenschappelijke ruimtes hebben."

Pand inrichten en aanpassen

De Oekraïners gaan donderdag voor het eerst een kijkje nemen bij hun nieuwe onderkomen. De verwachting is dat ze later in november zullen verhuizen. Tot die tijd moet het pand nog ingericht worden en zullen bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen nog aangepast moeten worden.

Kolk: "We huren dit pand tot en met maart 2025. Dat heeft ook te maken met de speciale status die Oekraïense vluchtelingen in Nederland tot die tijd hebben. Op een later moment zullen we moeten kijken hoe de vraag naar opvang van deze groep vluchtelingen zich ontwikkelt. Dat hangt natuurlijk samen met het verloop van de oorlog in Oekraïne."