Arjan van Gelderen nieuwe fractievoorzitter VVD Midden-Drenthe

Arjan van Gelderen is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD in Midden-Drenthe. Hij volgt Henk de Weerd uit Drijber op.

Van Gelderen, geboren in Westerbork maar tegenwoordig wonend in Beilen, neemt het stokje per direct over van De Weerd. De Weerd blijft wel actief als raadslid en ondersteunt Van Gelderen waar nodig. "Het is mooi dat De Weerd mij kan blijven ondersteunen met zijn kennis en ervaring", zegt Van Gelderen (45) daarover.

De VVD zegt in een verklaring bewust halverwege de raadsperiode van fractievoorzitter te wisselen. De Weerd: "Van Gelderen is één van de nieuwe generatie raadsleden en hij heeft inmiddels voldoende ervaring opgebouwd om nu het stokje over te nemen."