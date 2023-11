Take Root-festival viert jubileum: 'Nooit gedacht dat we de 25 jaar zouden halen'

Waar Kleine al die jaren stug doorgaat, besluit Van Veen wat meer op de achtergrond te gaan werken. Maar dan wordt Tieme van Veen ernstig ziek. Hij overlijdt in januari 2012 op 56-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Assen. Een groot verlies voor Take Root, maar niet het einde. Het festival heeft een dusdanige naam opgebouwd, dat stoppen eigenlijk geen optie is. Ook niet voor Kleine, die geen seconde heeft getwijfeld na het overlijden van zijn compagnon en vriend.

Slechts één jaar kon het festival niet doorgaan vanwege de coronacrisis, net als praktisch elk ander festival. In 2021 vindt Take Root wel doorgang, maar in aangepaste vorm. In plaats van alleen in De Oosterpoort, worden de artiesten verspreid over meerdere locaties in de binnenstad van Groningen. Een geluk bij een ongeluk.

Geen tweedaags feest

"Veel Amerikaanse artiesten wilden nog niet komen, want ze waren bang dat ze in Europa vast zouden komen te zitten", legt Kleine uit. "Dus boekten we meer Nederlandse artiesten. We hebben gezegd: De Oostpoort moeten we heel specifiek internationaal houden. In de stad experimenteerden we daarom met andere artiesten."

Het is dat jaar tegelijkertijd ook een soort proef om te kijken of Take Root mogelijk verder uitgebreid zou kunnen worden. "We liepen met de gedachte om er een tweedaags festival van te maken. Op vrijdag in de binnenstad en dan zaterdag in De Oosterpoort. Maar dat idee hebben we weer wat losgelaten."