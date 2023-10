Racen met zonneauto's door Australië: 'Maximale uit de auto gehaald'

Genieten

En ook om vooral te genieten. Want dat zou je bijna vergeten tijdens zo'n race. Dat is ook wat Demkes mee wil gegeven aan de Top Dutch-teams die aan volgende edities meedoen. "Zet soms ook een stap terug en geniet ervan, want het is zo voorbij."

De race begon afgelopen zondag in Darwin, een stad in het noorden van Australië. De finish in Adeleide was ruim drieduizend kilometer verderop. Daartussen ging de wedstrijd dwars door de uitgestrekte, nauwelijks bewoonbare binnenlanden. Klinkt gaaf, om in zo'n desolaat gebied te racen. Volgens Demkes was het ook wel bijzonder. "Maar op een gegeven moment ook saai, want alles lijkt op elkaar en het is een redelijk rechte weg", vertelt ze. "Maar het is allemaal wel heel mooi en onbekend."