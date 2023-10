Leefstijladvies op maat of een computer die je longfoto's bekijkt: AI kan het allemaal

Maar naast de vele mogelijkheden die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt, is er ook de vraag: willen we wel gezien worden door een computer. Wat zijn de ethische en juridische kanten? Mag dat allemaal wel? Hier doet UMCG-onderzoeker Mirjam Plantinga onderzoek naar. "We hebben gesprekken met professionals, patiënten en burgers. Daarbij is de vraag leidend: wat hebben jullie nodig om vertrouwen te hebben in dit soort toepassingen?"

Kijken naar de behoefte

Dat er niet altijd vertrouwen is komt ook door het beeld dat mensen van AI hebben. "Er zijn hele mooie science fiction films waarin veel AI wordt toegepast. Met robots en dergelijke. Prachtige films met hele mooie vergezichten. Maar die ook een bepaalde angst oproepen, want er wordt een beeld neergezet dat AI een technologie is die de mensheid kan uitroeien en de wereld over kan nemen. En dat is een beeld wat niet klopt met de technologie zoals die er is. AI is eigenlijk niet meer dan informatie wat een mens erin stopt. Het is geen computer of robot met een bewustzijn dat zelf beslissingen kan nemen."