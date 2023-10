Boeren blij met verbod zonneparken: 'Landbouwgrond moet landbouwgrond blijven'

Net als de provincie zijn ook de boeren blij met het aanstaande verbod op zonneparken. Vanaf 1 januari 2024 worden alleen per hoge uitzondering vergunningen verleend.

"Vanuit LTO Noord is altijd aangegeven dat de zonneladder belangrijk is en de zonneladder betekent dat er eerst gekeken moet worden naar mogelijkheden zonnepanelen op daken te zetten. Er moet niet eerst naar landbouwgrond gekeken worden", aldus regiobestuurder Arend Steenbergen uit Pesse.

500 hectare, 750 voetbalvelden

Steenbergen heeft een melkveehouderij. "Of ik gedacht heb aan het plaatsen van een zonnepark op mijn grond? Nee, want wij hebben onze grond hard nodig om voldoende voer te produceren voor mijn koeien. Ik ben niet verleidt om mijn grond op te geven voor zonnepanelen."

"We hebben al meer dan 500 hectare aan zonneparken op landbouwgrond. Dat kan niet doorgaan. Dit is een goed besluit", reageert gedeputeerde Henk Jumelet op Radio Drenthe. "Het zal wel zo zijn dat we er samen een schepje bovenop moeten doen qua realiseren van andere energiebronnen."