Aa en Hunze wil voorlopig geen zonnepark bij zwemplas Gasselterveld

De gemeenteraad van Aa en Hunze sprak gisteravond over het gemeentelijk beleidskader voor zonne-energie. Staatsbosbeheer, eigenaar van het Gasselterveld, had vorig jaar november in een brief gevraagd of de gemeente voormalige zandwinplassen als optie wilde openhouden voor zonneparken. Ook de plassen die recreatief gebruikt worden, zoals het Gasselterveld.

'Optie niet uitsluiten'

Hans Alting, woordvoerder van Staatsbosbeheer: "We staan over het algemeen niet te springen om zonneweides in natuurgebieden. Maar we kijken altijd naar mogelijkheden, ook als het gaat om grote thema's als duurzaamheid en energie. Daarom wilden we de optie van een zonnepark bij oude zandwinningen, waar ook recreatie plaatsvindt, niet helemaal uitsluiten. Niet bij voorbaat al. Dat was reden voor ons om in november een brief te sturen."

De brief van Staatsbosbeheer kwam nadat uit het concept-plan bleek dat Aa en Hunze die plassen wel uitsloot. In een reactie daarop zegt Staatsbosbeheer: "Sluit voormalige zandwinplassen met een recreatieve functie niet geheel uit, maar neem als eis op dat de recreatieve waarde van de plas moet toenemen ten opzichte van de situatie zonder zonne-installatie. Er zijn immers plassen met een dermate groot oppervlak dat een combinatie van functies tot de mogelijkheden kan behoren, waarbij opbrengsten aan zonne-energie gebruikt kunnen worden ten behoeve van het recreatief gebruik."

Nee blijft nee

Maar de gemeente Aa en Hunze zwicht daar niet voor. Volgens wethouder Co Lambert zijn zonnepanelen bij een recreatieplas als het Gasselterveld de eerstkomende jaren niet aan de orde. "Voor de verdere toekomst kan het ooit nog wel anders worden, maar dat is toekomstmuziek. Het antwoord nu is en blijft nee. Dat laten we niet toe."

Het Gasselterveld moet zich volgens de gemeente de eerstkomende jaren nog verder ontwikkelen als recreatiegebied en daar passen voorlopig geen zonnepanelen bij. Oude zandwinplassen waar verder niks mee gebeurt, kunnen volgens de gemeente wel in aanmerking komen. Maar of zo'n zonnepark er uiteindelijk ook komt, hangt af van de waarde van de natuur en het landschap in en om de plas.