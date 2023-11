Ggz-instellingen in financieel zwaar weer

Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg hebben het zwaar. Volgens inkooporganisatie Intrakoop, die de jaarrekeningen van ggz's van vorig jaar heeft onderzocht, is 35 procent van de organisaties in het rood beland. Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Ook de resultaten van organisaties die nog wel financieel gezond zijn, daalden. Woordvoerder Janneke Wilpshaar van GGZ Drenthe laat weten dat het ook bij hen slecht gaat. "Het positieve resultaat van vorig jaar hebben we niet vast kunnen houden. Net zoals veel andere zorgorganisaties verkeren ook wij op dit moment in financieel zwaar weer."

Oorzaken

Bovendien neemt de vraag naar geestelijke gezondheidszorg toe, waaronder specialistische gezondheidszorg, maar er zijn minder mensen om die zorg te bieden. Daardoor is de organisatie genoodzaakt om duurdere zzp'ers in te huren, aldus Wilpshaar.

Ook Lentis, met locaties in Zuidlaren, Hoogeveen en Emmen, heeft het zwaar. Volgens bestuurder Johan Oostinga lopen de tekorten op en is er geen uitzicht op verbetering. Sterker, de problemen nemen alleen maar toe, zegt hij tegen RTV Noord

Dit jaar komt de zorginstelling netto rond de nul euro uit, komend jaar neemt het tekort toe. De kosten stijgen met 10 procent, terwijl de inkomsten van onder andere zorgverzekeraars met 6 procent toenemen. "Als je dan een resultaat wil realiseren om gezond te blijven, weet je dat de opgave erg groot is."

Investeringen noodzakelijk

Daar komen inflatie, prijsstijgingen, hogere energiekosten en hogere personeelskosten nog bij, aldus GGZ Drenthe. "Terwijl de financiering niet is meegegaan met de gestegen kosten en we zelf geen financiële ruimte hebben om dit te kunnen betalen", zegt Wilpshaar. Investeringen om de zorg toekomstgericht te maken, waren ook duur, maar volgens de organisatie noodzakelijk.

Ook die specialistische zorg, met name de ernstige psychiatrische aandoeningen, is prijzig om aan te bieden en heeft daarnaast ook een langer traject dan gemiddeld. "Daardoor is dit duur om te leveren", zegt Wilpshaar van GGZ Drenthe.

Gevolgen voor de zorg

"We zetten ons maximaal in om de zorg zo goed mogelijk in stand te houden", laat Oostinga van Lentis weten. Maar als niks verandert, kan hij niet garanderen dat dat ook lukt. "We zullen de komende jaren gaan zien dat we gaan indikken, minder locaties openhouden en ons vooral richten op cruciale, complexe zorg." Wat dat betekent voor de locaties in Drenthe is nog onbekend.

De locaties openhouden is wel het doel, maar ook lastig. De complexe zorg is namelijk duurder en op de lange termijn moeilijk rendabel. Daarover is Lentis in gesprek met andere zorginstellingen om te kijken hoe deze zorg betaalbaar blijft. "Maar daar komt nu nog niks uit."

Als de situatie niet verandert, zo stelt Oostinga, wordt deze vorm van zorg ondergesneeuwd, omdat het niks oplevert.

Kosten terugbrengen

Om de druk van de ketel te halen, wil de bestuurder van Lentis dat de overheid helpt. Voor lichtere zorg moet het volgens hem makkelijker worden om ergens anders terecht te kunnen, daarvoor moeten de kwaliteitseisen omlaag. "Als we de zorg laten zoals het is, dan moet in de toekomst straks een op de drie mensen in de zorg werken. En dat kan niet. Want wie is dan straks onderwijzer, bakker of politieman?'

GGZ Drenthe heeft de afgelopen tijd al maatregelen getroffen om de kosten omlaag te brengen. De krachten van het ondersteunend personeel moeten daarom gebundeld worden. Bovendien worden goederen centraal ingekocht met de andere zusterorganisaties, waardoor geld bespaard wordt. "Ook zien we nu toe op de juiste registratie van behandeltijd, zodat de verleende zorg ook wordt uitbetaald", aldus Wilpshaar.