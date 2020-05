Overschot 5 miljoen welkome aanvulling op reservepot provincie

De provincie Drenthe houdt ruim 5 miljoen euro over uit 2019. Dat is veel geld, maar met alle noodmaatregelen die mogelijk nog komen om de coronacrisis te bestrijden, is het een welkome aanvulling op de reservepot.

Officieel heeft de provincie 16,5 miljoen euro over uit 2019. Daarvan is 13,4 miljoen RSP-geld dat is ontvangen van het Rijk, maar nog niet is uitgegeven. RSP-geld is bedoeld voor versterking van mobiliteit en infrastructuur in het Noorden na het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Dat een deel nog niet is uitgegeven, komt bijvoorbeeld doordat de aanpassingen van station Emmen-Zuid pas in 2022 klaar zullen zijn vanwege vertraging door een Raad van State-procedure.

10 miljoen voor komende zaken

Bijna 10,5 miljoen van het overschot word gestopt in andere (reserve)potjes, deels voor nog uit te voeren gepland werk. Bijvoorbeeld de 700.000 euro voor Vitale Vakantieparken. Dat is alvast een reservering voor een nog te nemen besluit over meer geld voor het versterken van goedlopende vakantieparken en het saneren van verouderde (niet-vitale) parken, waar veel mensen permanent wonen.

Een aantal partijen (CDA, PvdA, PvdD) ) heeft wel twijfel bij het Vitale Vakantieparken-plan. De Regio Deal met het kabinet voor de aanpak van niet-vitale vakantieparken is afgeketst, waardoor het Rijk geen 5 miljoen en de gemeenten geen 2,5 miljoen beschikbaar stellen. Gedeputeerde Henk Brink wil wel vasthouden aan de provinciale toezegging voor de plannen van 2,5 miljoen en daar wil hij de 7 ton vast voor reserveren.

Ook worden er tonnen opzij gezet voor nog uit te voeren projecten op het gebied natuurinclusieve landbouw, toerisme, cultuur en stimulering van de arbeidsmarkt en economie. Eén miljoen euro gaat in het potje voor duurzaam personeelsbeleid en de steeds ouder wordende provincieambtenaren. Bijna 3,7 miljoen gaat in de financieringsreserve.

Best wel veel geld over

Procentueel komt het er op neer dat de provincie 5 procent van haar budget over 2019 overhoudt. Niet alleen de accountant en Gedeputeerde Staten (GS), maar ook PS vinden dat te veel. Forum voor Democratie wil harde afspraken dat de afwijking niet meer dan 2 of 3 procent mag zijn. Maar dat is volgens GS niet werkbaar. "Je kunt het wel afspreken, maar als het hoger is, zullen we het toch ook moeten verantwoorden."

Door de coronacrisis en alle genomen en nog te nemen maatregelen kan de afwijking in 2020 wel eens veel groter zijn dan 5 procent, zo vreest een aantal fracties. Gedeputeerde Cees Bijl reageert dat dat geen rare gedachte is. Volgens hem gaat er door corona nog veel op de provincie afkomen.

Coronamaatregelen blijven van invloed

Financieel specialist Ton Serlie van de VVD laat weten dat wat zijn partij betreft alles open ligt en bespreekbaar is, nu het ernaar uitziet dat de coronamaatregelen nog wel even zullen blijven. Die maatregelen zullen ook het beleid en de financiën van de provincie blijven beïnvloeden. GS wil in de Statenvergadering van 20 mei een eerste inventarisatie klaar hebben en bespreken.

Behalve dat er op sommige plekken minder geld werd uitgegeven, waren er afgelopen jaar ook forse overschrijdingen: 9 ton in totaal. Die werden niet gemeld aan Provinciale Staten. Bovendien heeft de accountant 40 procent meer tijd nodig gehad om de jaarrekening te controleren. Het CDA vraag zich af of dit een teken aan de wand is. GS weet nog niet waarom het aantal uren zo is gestegen, maar beloofde wel om kredietoverschrijdingen in het vervolg te melden aan PS.