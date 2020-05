ProRail doet onderzoek naar spoorverbinding Emmen-Rheine

Het deel vanaf Neuenhaus naar Bad Bentheim is de afgelopen jaren helemaal vernieuwd en daar rijden sinds de zomer van 2019 weer reizigerstreinen van de Bentheimer Eisenbahn (BE). Het volgende doel is door naar Coevorden en vervolgens later Emmen.

De oude spoorlijn van Neuenhaus naar Coevorden moet daarvoor flink op de schop, want op deze grotendeels onbeveiligde spoorlijn rijden nu alleen goederentreinen met 40 kilometer per uur. Bij Coevorden ligt een obstakel: een 100 jaar oude spoorbrug. Misschien is die nog goed genoeg voor reizigerstreinen, maar het is een obstakel voor de scheepvaart.

Grootste deel kosten ligt bij Duitsers

Er moet ook nog een extra trein worden gebouwd. Kostenschatting: 20 miljoen euro. Het grootste deel nemen de Duitsers voor hun rekening. "De deelstaatregering van Niedersachsen en de regering in Berlijn hebben het geld al toegezegd, mits de maatschappelijke kosten-batenrekening goed uitpakt", vertelt bestuursvoorzitter Joachim Berends van de BE.

De provincie Drenthe deed al eens samen met de Duitse overheden onderzoek naar de potentiële vervoerscapaciteit. Daar geloven politici en overheden aan beide kanten van de grens wel in. Het huidige onderzoek van ProRail gaat over wat precies nodig is om de verbinding te kunnen aanleggen en hoe je een buitenlandse particuliere spoorweg maatschappij (Bentheimer Eisenbahn) toelaat op het Nederlandse spoor.

Onderzoek naar Emmen komt later

Het doortrekken van de verbinding naar Emmen zit volgens provinciewoordvoerder Eddy Beuker niet in dit onderzoek. Daarvoor zullen ook weer aanpassingen aan het spoor tussen Coevorden en Emmen nodig zijn. Het huidige onderzoek heeft Coevorden voorlopig als eindhalte.

Het onderzoek van ProRail is al gestart, maar Provinciale Staten (PS) moeten nog wel toestemming geven voor de kosten van 500.000 euro. De vergadering hierover stond in april gepland, maar is uitgesteld vanwege de coronacrisis. De Staten vergaderen er nu 1 juli over. Vanwege het enthousiasme van het merendeel van de statenleden voor de nieuwe spoorverbinding wordt weinig gemor verwacht over dat het onderzoek al begonnen is.