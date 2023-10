Smeltkroes aan zangtalent in aanloop naar Regio Songfestival: 'Een hele grote eer'

Nog een week wachten en dan zal Lisa Harms 'ons Drenthe' vertegenwoordigen bij het Regio Songfestival in de Stadsschouwburg in Utrecht. Vandaag konden de deelnemers zich al wagen aan een voorproefje. Tijdens een persconferentie deden alle kandidaten hun ambities uit de doeken en waren ze eensgezind over de toegevoegde waarde van het songfestival.

Een mengelmoes van culturen en streektalen was vertegenwoordigd bij de inleidende beschietingen. Een zachte g uit het Zuiden, moi uit het Noorden, maar geen enkele wanklank.

'Fantastisch dat ik dit mag doen'

"Voor mij is dit een hele grote eer", straalt Emmy Akkermans, de Limburgse afgevaardigde. "Ik vind het fantastisch dat ik dit mag doen en heb er superveel zin in. Muziek is voor mij heel belangrijk en heeft me veel geholpen met open worden in het leven. Het is een eer dat ik, en samen met iedereen, dit mag doen."

Het 'eigen' en sjoene dialect van Limburg is karakteristiek voor de provincie, weet Akkermans maar al te goed. "Streektaal is heel belangrijk. Het is op een bepaalde manier heel eigen", waardeert ze.

Melissa Pander, de Friezin van het songfestival, vult aan. "Ik denk dat dit heel belangrijk is. Dat er veel aandacht is voor streektalen en dialect in Nederland, vind ik belangrijk.

'Het wordt superleuk'

Stefina, die zaterdag de finale van het Regio Songfestival presenteert: "Het wordt superleuk. Dit is een manier om streektaal een podium te geven. En dat Drèents is wel mooi, dus waarom niet?", dicht ze Harms alvast goede kansen toe.