Moeder houdt zoon Jayden thuis: 'Ik overleef het coronavirus niet'

Een van de kinderen die noodgedwongen thuis blijft is de 8-jarige Jayden uit Emmen. Zijn moeder Kimberley Beijersbergen is ernstig chronisch ziek. Het gezin zit daarom al twee maanden in quarantaine. Dat is dubbel voor Jayden. "Ik wil niet dat mama corona krijgt, maar ik wil ook heel graag met mijn vriendjes spelen."

Geen risico lopen

Beijersbergen heeft craniocervicale instabiliteit, een aandoening aan het gewricht dat de schedel met de nek verbindt. Dat zorgt er, in combinatie met het syndroom van Ehlers-Danlos - een bindweefselaandoening - voor dat haar schedel over haar ruggengraat zakt. En dat is levensgevaarlijk. Vanwege de kwetsbare gezondheid kan ze geen enkel risico lopen. Mocht Jayden het virus mee naar huis nemen dan heeft dat grote gevolgen.

"Mijn artsen geven aan dat ik het coronavirus niet zal overleven", vertelt Beijersbergen. Maar ze heeft wel getwijfeld. "Ik heb mij regelmatig afgevraagd of ik mij niet aanstel en of we Jayden niet toch gewoon naar school moeten laten gaan, zodat hij met zijn vriendjes kan spelen. Maar de artsen en iedereen die bij ons gezin betrokken is, drukken ons op het hart: 'Laat hem alsjeblieft thuis'."

Onderwijs in de woonkamer

Jayden gaat nu elke ochtend in de woonkamer aan de slag met zijn schoolwerk. Volgens zijn moeder helpt zijn school hem heel goed. "De leerkrachten doen er alles aan om ervoor te zorgen dat Jayden nog steeds thuisonderwijs kan krijgen."

Beijersbergen maakt zich dan ook geen zorgen over dat haar zoon nu een leerachterstand oploopt. "In de weken dat thuisonderwijs verplicht was, heeft hij net zoveel gedaan als de andere kinderen en ook nu krijgt hij dezelfde weektaken als de anderen. Hij doet dus gewoon met de klas mee."

Ook al kan hij zijn vriendjes nu niet in het echt zien, Jayden heeft wel veel contact met ze. "Via Teams. Dan kunnen we tegelijkertijd met elkaar chatten en gamen", legt hij uit.

Maar het feit dat Jayden nu altijd thuis is, is voor zijn moeder zwaar. "Ik zeg het niet heel graag, want het gaat om mijn eigen kind en die heb ik ook heel graag om mij heen, maar ik ben echt aan het einde van mijn latijn. Ik heb ook ME. Dat is een soort vermoeidheidsziekte en dat zorgt ervoor dat ik heel veel rust nodig heb. Die heb ik nu totaal niet."

Tegelijkertijd zou ze haar gezin ook voor geen goud willen missen. "De situatie maakt de band tussen ons drieën alleen maar sterker."

Operatie in Barcelona

Om ervoor te zorgen dat Beijersbergen kan blijven leven, moet zij in Barcelona worden geopereerd. Dat kost veel geld en daarom is zij met haar man een crowdfundingactie gestart en hebben ze een stichting opgericht. In Barcelona kan de Emmense een nekfusie krijgen. "Daarbij zetten ze mijn schedel en mijn nekwervels vast aan mijn ruggengraat. Dat zou betekenen dat ik gewoon weer oud kan worden", legt ze uit. "Alles hangt van deze operatie af. Het is erop of eronder."

Maar ook na deze levensreddende operatie blijft haar gezondheid kwetsbaar. Wanneer Jayden weer naar school kan is daarom nog niet duidelijk. "Hoe je het ook wendt of keert, het coronavirus zal voorlopig nog een rol in ons leven spelen. Wanneer het veilig is om hem weer naar school te laten gaan, weten we niet."

