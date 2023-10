Het beste Drentse biertje wordt getapt bij Beata in Boschzicht

Beata Vosseberg, barkeepster van dienst bij hotel en restaurant Boschzicht in Echten, tapt het 'beste biertje van Drenthe'. Dat is deze week bekend geworden bij de regionale voorronde van het NK biertappen.

In de finale bij De Turfsteker in Westerbork tapte Beata 161 punten bij elkaar. Ze blonk uit in haar voorbereiding, het tappen, presenteren en serveren van de (speciaal)biertjes. Als Drentse winnaar komt ze aan de toog te staan in de landelijke finale, die in januari 2024 plaatsvindt op vakbeurs Horecava in Amsterdam.