Zusjes dansend te zien in clip Ariana Grande en Justin Bieber

Ze zijn samen goed voor 320 miljoen volgers op Instagram en hun gezamenlijke videoclip is tientallen miljoenen keren bekeken op Youtube. Ariana Grande en Justin Bieber hebben over aandacht niks te klagen. Superfan Sharon uit Leek is al dansend te zien in zowel de Insta-verhalen als in de videoclip van de wereldsterren.

"Vorige week maakten Justin Bieber en Ariane Grande bekend dat ze samen een nieuw liedje en een videoclip gingen uitbrengen", vertelt Sharon. ""Ze hadden op Twitter gezet dat je een filmpje kon insturen." Meteen gingen Sharon (16) en haar zusje Cindy (12) aan de slag voor de video van het nummer Stuck with U. "We wilden het graag gelijk insturen. We hadden niet echt wat voorbereid, maar gingen gewoon leuk dansen en toen moesten we afwachten."

Deze video haalde de clip:

Sharon is al zeven jaar fan van de Amerikaanse zangeres en heeft een fanpagina op Instagram. Vorig jaar ontmoette ze Ariana Grande al tijdens een meet-and-greet bij een concert in Ziggo Dome in Amsterdam.

'Heel cool'

Het wachten werd sneller beloond dan verwacht. "Voordat de videoclip uitkwam, zagen we dat we in Ariana Grande en Justin Bieber hun Instagram-verhaal stonden. Ze hadden een countdown, waarbij ze elke dag gingen aftelden totdat de muziekvideo uitkwam. Dat was al heel gaaf."

Toen de teller op 0 stond, was het moment daar. "De videoclip kwam uit om 6.00 uur 's ochtends. We zijn om 5.30 uur opgestaan. Toen we zaten te kijken, zagen we onszelf ineens halverwege de clip voorbijkomen. Het is heel cool als je jezelf ziet in de videoclip van je idool."

Sharon en Cindy komen voorbij op 1,44:

Stuck with U