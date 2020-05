75 dagen corona in Drenthe: Emmen hard getroffen

Het is vandaag 75 dagen geleden dat in een zaaltje van het gemeentehuis in Coevorden burgemeester Bert Bouwmeester de primeur in Drenthe had die geen burgemeester zich wenst: de eerste besmetting met een dodelijk virus in de provincie. Een man van middelbare leeftijd had het virus. Hij had drie dagen carnaval gevierd in Tilburg: de stad waar op 27 februari de eerste Nederlandse coronabesmetting werd geconstateerd.

Lockdown

1 maart lijkt een eeuwigheid geleden. De bewegingsvrijheid in Nederland werd stapje voor stapje teruggebracht. Op 27 maart werd bekend dat er voor het eerst Drenten waren overleden aan de gevolgen van het coronavirus, het ging om inwoners van Noordenveld, Westerveld en Meppel. Er kwam een 'intelligente lockdown', bijna wekelijks sprak premier Rutte het land toe in persconferenties en inmiddels wordt gezocht naar een manier om de Nederland weer zo veilig mogelijk op gang te brengen.

Cijfers Dagelijks komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met een update van de coronacijfers. Het aantal geregistreerde besmettingen, ziekenhuisopnames en overledenen worden gemeld. De cijfers zijn een indicatie, omdat niet iedereen getest wordt is niet te zeggen hoeveel besmettingen er daadwerkelijk zijn. Ook niet iedereen die is overleden aan het virus, is daar op getest, het werkelijk aantal coronadoden ligt dus hoger. Ook zit er vertraging in de cijfers, omdat GGD'en niet altijd direct de cijfers doorgeven. Vandaag meldde het RIVM twee nieuwe sterfgevallen als gevolg van het coronavirus.

Drenthe en de rest van Noord-Nederland mag dan minder zwaar zijn getroffen dan andere gebieden, 75 dagen na de eerste Drentse besmetting is het aantal geregistreerde besmettingen in Coevorden opgelopen naar 56. Twee mensen overleden er in de gemeente aan. Emmen is getalsmatig het zwaarst getroffen door de pandemie: 101 mensen raakten besmet en elf mensen overleden. Ook in Hoogeveen greep het virus met 89 besmettingen en acht doden flink om zich heen.

In drie Drentse gemeenten overleed voor zover geregistreerd niemand aan Covid-19: Tynaarlo, Aa en Hunze en Midden-Drenthe.

De huidige coroncijfers per Drentse gemeente (Rechten: Fred van Os)