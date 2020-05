Boerin Annemiek: 'Ik ga geen mannen daten die net zo oud zijn als mijn vader'

Ze pakt het kaartje op dat voor haar ligt. "Hij schrijft me wel zijn naam, maar niet zijn leeftijd. Dat doen de meeste mannen van boven de 40. Echt! Hoeveel mannen van die leeftijd er niet naar mij geschreven hebben... Maar ik ga echt niet met kerels daten die net zo oud zijn als mijn vader", zegt ze lachend.

Familiebedrijf vs. familiebedrijf

Een liefde, de ware, vond ze niet. Een miljoenenpubliek zag hoe Jelte, Steven en Erik bij Annemiek op de boerderij kwamen. Hoe moeizaam de gesprekken gingen. "Ik vergat weleens dat alles gefilmd werd, maar die jongens hadden echt last van de camera. Het was heel onnatuurlijk."

Erik leek de enige die een vonkje bij haar teweeg bracht. "Voor de logeerweek begon, had ik Erik gegoogeld. Ik kwam op de site van zijn paardenhouderij. Daar stond dat Erik de hart en ziel van het bedrijf was. Toen wist ik al: dit gaat niets worden. Hij gaat zijn familiebedrijf niet verlaten voor mij."

Zo kwam het dat Koekoek al voor de start van de logeerweek wist dat het op niets uit zou draaien. "Hoe lief en sociaal die andere twee jongens ook waren., ze waren mijn type niet." Op de vraag welk type man dan wel bij haar past, barst Koekoek in lachen uit: "Dat is mijn grootste fout blijkt nu, want de man die ik zoek, kijkt geen 'Boer zoekt Vrouw' en gaat al helemaal niet schrijven!"

'Psychiatrisch geval'

De reacties op haar deelname aan het programma komen nu binnen. Vaak zijn die leuk, maar soms ook niet. "Vooral mijn vrienden en familie vinden reacties dat ik 'een psychiatrisch geval' zou zijn verschrikkelijk. Ik laat het van mij afglijden, maar het is niet fijn dat het mijn familie raakt. Weet je, uiteindelijk hebben mensen maar zo'n klein deel van mij gezien. Niemand, behalve mijn vrienden en familie, weet echt hoe ik ben."

Inzichten over zichzelf heeft ze door het programma wel gekregen. Er werd haar een spiegel voorgehouden. "Elke zondag zat ik samen met een vriendin voor de buis. Het is zo gek om jezelf te zien. En nog gekker om jezelf te horen. Ik vind dat ik een rotstem heb. Daarnaast zag ik dat ik met mijn armen over elkaar stond als ik oncomfortabel was. Heel defensief. Dat doe ik nu niet meer."

Op visite bij andere briefschrijvers

Ondertussen schenkt de Tynaarlose boerin koffie in. "Ik ben echt niet bang om alleen te blijven. Daarom heb ik niet naar 'Boer zoekt Vrouw' geschreven. Maar ik ben wel klaar voor de liefde. Het was leuk geweest als ik hem op die manier had gevonden. Begrijp me goed: ik zit hier niet te kniezen dat het niet is gelukt. Het leven is voor mij nog steeds een feestje. Sterker nog: dit weekend ga ik langs bij mijn andere kandidaten die geschreven hebben. Dat doe ik samen met een vriendin. Racen we het hele land door om bij ze op de boerderij te kijken. Ik eindig bij Erik, dat wel", lacht ze.

Of Erik nog een kans krijgt, blijft onduidelijk. Want de 26-jarige boerin krijgt nog steeds veel aandacht via haar Instagram-account. Ook bij de KRO-NCRV komen er nog brieven binnen."Ik heb met een aantal mannen leuk app-contact." Ze blijft geheimzinnig op de vraag of er een potentiële liefde tussenzit. "Dat is afhankelijk van welk roddelblad je openslaat", lacht ze. "Maar nee, er is niet iemand in het bijzonder die ik leuk vind."