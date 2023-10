Nieuw theaterstuk VINNIE van Peergroup komt tot leven op boerderijzolder in Echten

Op zoek naar nieuwe locatie

Tot december blijft de groep in Echten spelen. In januari gaat de show verder in Beilen, maar ze zijn nog op zoek naar een nieuwe zolder in die omgeving. Mensen die een ruimte over hebben mogen zich melden. Volgens Verhagen maakt het niet uit wat voor zolder. "Zolang het maar een mooie verstopplek voor Vinnie kan zijn. Maar zelfs een achterkamer in een huis is al mooi, of een verstopplek in een kelder. Alles kan en mag."